न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, कोहली को पछाड़ने से ज्यादा दूर नहीं सूर्या

भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। चलिए, आपको टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीयों के बारे में बताते हैं।

Md.Akram Jan 20, 2026 05:49 pm IST
1/5

रोहित शर्मा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने कीवी टीम के सामने 17 मैचों में 511 रन जुटाए, जिसमें 34.06 का औसत रहा। रोहित टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं।

2/5

केएल राहुल

लिस्ट में दूसरे नंबर केएल राहुल हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ आठ टी20 मुकाबलों में 322 रन जुटाए। उनका औसत 46.00 का है। राहुल लंबे समय से टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टी20 मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था।

3/5

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सूची में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने कीवी टीम के विरुद्ध टी20 मैचों में 311 रन जोड़े, जिसमें 34.55 का औसत है। कोहली भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।

4/5

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के सामने आठ टी20 मुकाबलों में 284 रन बटोरे हैं। उनका औसत 47.33 का है। सूर्या बुधवार से कीवी टीम के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में आसानी से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। उन्हें कोहली को पछाड़ने के लिए 28 और राहुल से आगे निकलने के लिए 39 रनों की जरूत हैं।

5/5

श्रेयस अय्यर

फेहरिस्त में पांचवे स्थान पर श्रेयस अय्यर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 13 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने इस दौरान 25.00 के औसत से 225 रन बनाए। अय्यर आगामी टी20 सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे। उन्हें तिलक वर्मा के चोटिल होने के कारण भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है।

