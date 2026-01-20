न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, कोहली को पछाड़ने से ज्यादा दूर नहीं सूर्या

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के सामने आठ टी20 मुकाबलों में 284 रन बटोरे हैं। उनका औसत 47.33 का है। सूर्या बुधवार से कीवी टीम के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में आसानी से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। उन्हें कोहली को पछाड़ने के लिए 28 और राहुल से आगे निकलने के लिए 39 रनों की जरूत हैं।