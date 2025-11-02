T20I में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले 5 भारतीय, अभिषेक के निशाने पर अब रोहित का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा

युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अभी तक पहले ओवर में 70 गेंद खेली हैं और 6 सिक्स उड़ाए हैं। उन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 में जेवियर बार्टलेट द्वारा डाले गए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर ईशान किशन को पछाड़ा। अभिषेक ने 16 गेंदों दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 25 रनों की पारी खेली। उन्हें रोहित से आगे निकलने के लिए सात सिक्स की जरूरत है।