T20I में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले 5 भारतीय, अभिषेक के निशाने पर अब रोहित का रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले टॉप 5 भारतीयों की लिस्ट में रोहित शर्मा से लेकर यशस्वी जायसवाल तक शामिल हैं। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के निशाने पर अब रोहित का रिकॉर्ड है।

Md.Akram Sun, 2 Nov 2025 04:52 PM
रोहित शर्मा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स ठोकने का भारतीय रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने पहले ओवर में 401 गेंद खेलने के बाद 12 छक्के जमाए। वह टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं।

अभिषेक शर्मा

युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अभी तक पहले ओवर में 70 गेंद खेली हैं और 6 सिक्स उड़ाए हैं। उन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 में जेवियर बार्टलेट द्वारा डाले गए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर ईशान किशन को पछाड़ा। अभिषेक ने 16 गेंदों दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 25 रनों की पारी खेली। उन्हें रोहित से आगे निकलने के लिए सात सिक्स की जरूरत है।

ईशान किशन

विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने पहले ओवर में 92 गेंद खेलने के बाद पांच छक्के ठोके हैं। वह लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2023 में खेला था।

वीरेंद्र सहवाग

पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने T20I में पहले ओवर में 37 गेंदों में चार सिक्स उड़ाए। सहवाग ने अपने करियर में भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में कुल 32 मैच खेले।

यशस्वी जायसवाल

लिस्ट में पांचवें पायदान पर यशस्वी जायसवाल हैं। 23 वर्षीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी ने पहले ओवर में 85 गेंद खेलने के बाद चार छक्के जड़े हैं। उन्होंने जुलाई 2024 से कोई T20I मुकाबला नहीं खेला है।

