एडिलेड में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय, कोहली छीनेंगे गद्दी! सचिन लिस्ट में फिसड्डी

विराट कोहली

फेहरिस्त में दूसरे नंबर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने एडिलेड में 4 मैचों में 61.00 के औसत से 244 रन जोड़े हैं। उन्होंने यहां दो शतक लगाए। कोहली को धोनी से नंबर-1 की गद्दी छीनने के लिए सिर्फ 19 रनों की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में शून्य पर आउट होने वाले कोहली गुरुवार को एडिलेड में धमाल माचने की फिराक में होंगे।