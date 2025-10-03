बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय, केएल राहुल ने तोड़ा रोहित-गंभीर का रिकॉर्ड

केएल राहुल ने तोड़ा रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का रिकॉर्ड

केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा। पारी का आगाज करते हुए यह उनका 10वां शतक है। इसी के साथ उन्होंने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को पछाड़ दिया है।