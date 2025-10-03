Top 5 Indians with most centuries as openers KL Rahul breaks Rohit Sharma Gautam Gambhir record बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय, केएल राहुल ने तोड़ा रोहित-गंभीर का रिकॉर्ड
बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय, केएल राहुल ने तोड़ा रोहित-गंभीर का रिकॉर्ड

केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा। पारी का आगाज करते हुए यह उनका 10वां शतक है। इसी के साथ उन्होंने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को पछाड़ दिया है।

Lokesh KheraFri, 3 Oct 2025 11:50 AM
1/5

केएल राहुल ने तोड़ा रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का रिकॉर्ड

2/5

गौतम गंभीर, रोहित शर्मा

रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने अपने टेस्ट करियर में पारी का आगाज करते हुए 9-9 शतक जड़े थे। अब इस लिस्ट में केएल राहुल उनसे आगे निकल गए हैं।

3/5

केएल राहुल के निशाने पर अब मुरली विजय का रिकॉर्ड

केएल राहुल के निशाने पर अब मुरली विजय का रिकॉर्ड होगा। इस पूर्व भारतीय ओपनर अपने करियर में पारी का आगाज करते हुए 12 सेंचुरी लगाई है। राहुल अब उनसे दो ही शतक पीछे हैं।

4/5

वीरेंद्र सहवाग दूसरे नंबर पर

सुनील गावस्कर के बाद इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम है। सहवाग ने पारी का आगाज करते हुए भारत के लिए 22 शतक ठोके हैं।

5/5

सुनील गावस्कर के नाम रिकॉर्ड

बतौर भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर के नाम सबसे ज्यादा 33 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। उनके अलावा कोई भारतीय ओपनर 30 शतक भी नहीं जड़ पाया।

