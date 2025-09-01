T20I में सबसे ज्यादा चौके-छक्के जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय, सूर्या किस नंबर पर; कौन है 'बाउंड्री किंग'?

रोहित शर्मा

'हिटमैन'के नाम से मशहूर रोहित शर्मा फिलहाल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 'बाउंड्री किंग' हैं। उन्होंने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 159 मैच खेलने के बाद कुल 588 बाउंड्री ठोकीं। इसमें 383 चौके और 205 सिक्स हैं। रोहित दुनिया में एकमात्र प्लेयर हैं, जिन्होंने T20I में 500 बाउंड्री का आंकड़ा पार किया। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं।