T20I में सबसे ज्यादा चौके-छक्के जड़ने वाले टॉप 5 भारतीय, सूर्या किस नंबर पर; कौन है 'बाउंड्री किंग'?

'हिटमैन'के नाम से मशहूर रोहित शर्मा फिलहाल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 'बाउंड्री किंग' हैं। उन्होंने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 159 मैच खेलने के बाद कुल 588 बाउंड्री ठोकीं। इसमें 383 चौके और 205 सिक्स हैं। रोहित दुनिया में एकमात्र प्लेयर हैं, जिन्होंने T20I में 500 बाउंड्री का आंकड़ा पार किया। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं।
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने T20I में 493 बाउंड्री लगाने का कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 369 चौके और 124 छक्के जमाए। कोहली भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 383 बाउंड्री जड़ी हैं। सूर्या के बल्ले से 237 चौके और 146 सिक्स निकले हैं। वह टी20 एशिया कप 2025 में भारत की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा।
अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने टी20 इंटरनेशनल में 289 बाउंड्री जमाने का कमाल किया है। उन्होंने 191 चौके और 99 छक्के मारे हैं। राहुल लंबे समय से भारत के टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच नवंबर 2022 में खेला था।
फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर पूर्व ओपनर शिखर धवन हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 241 बाउंड्री ठोकीं। धवन के बल्ले से 191 चौके और 50 छक्क निकले। उन्होंने पिछले साल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।