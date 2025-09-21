वनडे में सबसे तेज शतक ठोकने वाले टॉप 5 भारतीय, स्मृति मंधाना के आगे विराट से लेकर रोहित हुए फुस्स

केएल राहुल

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और केएल राहुल संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर हैं। दोनों ने वनडे क्रिकेट में 62-62 गेंदों में शतक जड़ा। अजहरुद्दीन ने 1998 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 108 रनों की पारी में ऐसा किया था। उन्होंने वडोदरा में कुल 65 गेंदों का सामना करने के बाद 10 चौके और तीन छक्के लगाए। वहीं, राहुल ने 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड के विरुद्ध बेंगलुरु में आतिशी शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने 64 गेंदों में 11 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत नाबाद 102 रन बटोरे थे।