इन 5 भारतीयों को कोहली के संग कभी नसीब नहीं हुई बैटिंग, साथ में खेले 51 से लेकर 91 इंटरनेशनल मैच

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और स्पिनर युजवेंद्र चहल एकसाथ 91 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। हालांकि, दोनों ने कभी साथ में बैटिंग नहीं की। 35 वर्षीय चहल लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच अगस्त 2023 में खेला था।
पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कोहली के संग 52 इंटरनेशनल मुकाबले खेले लेकिन दोनों को कभी साथ में बैटिंग नसीब हुई। नेहरा ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2017 में कोहली की कप्तानी में खेला था।
कोहली और प्रवीण कुमार 51 इंनटरेशनल मैचों में एकसाथ खेलने के बावजूद कभी साथ में बल्लेबाजी नहीं कर पाए। पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण ने भारत के लिए 2007 में डेब्यू किया और 2012 में आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला।
लिस्ट में चौथा नाम मुनाफ पटेल का है, जिन्हें कोहली के संग कभी बैटिंग नहीं की। पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ और कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 36 मैच साथ खेले थे। वह 2011 में भारत के लिए आखिरी बार खेले। मुनाफ 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
तेज गेंदबाज मोहित शर्मा और कोहली भी साथ में बैटिंग नहीं कर सके। दोनों ने एकसाथ भारतीय टीम के लिए 28 मैच खेले। मोहित ने 2015 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। उन्होंने 2013 में भारत के लिए डेब्यू किया।