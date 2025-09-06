इन 5 भारतीयों को कोहली के संग कभी नसीब नहीं हुई बैटिंग, साथ में खेले 51 से लेकर 91 इंटरनेशनल मैच

मुनाफ पटेल

लिस्ट में चौथा नाम मुनाफ पटेल का है, जिन्हें कोहली के संग कभी बैटिंग नहीं की। पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ और कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 36 मैच साथ खेले थे। वह 2011 में भारत के लिए आखिरी बार खेले। मुनाफ 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा हैं।