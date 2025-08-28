Top 5 Indians to hit most sixes in the middle Overs in T20I Suryakumar Yadav Rohit Sharma Yuvraj Singh T20I में मिडिल ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय; SKY-युवी नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1
T20I में मिडिल ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय; SKY-युवी नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

Lokesh KheraThu, 28 Aug 2025 11:16 AM
1/6

T20I में मिडिल ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय

T20I में मिडिल ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीयों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव और युवराज सिंह जैसे कई बल्लेबाज टॉप-5 में मौजूद हैं। मगर नंबर-1 पर वह बल्लेबाज है जो इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुका है। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं-

2/6

सूर्यकुमार यादव दूसरे पायदान पर

भारतीय T20I टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस लिस्ट में नंबर-1 बनने की कगार पर है। वह मिडिल ओवर्स में अभी तक भारत के लिए 85 छक्के जड़ चुके हैं। वह रोहित शर्मा से महज कुछ ही कदम पीछे हैं।

3/6

युवराज सिंह पांचवें नंबर पर

2019 में संन्यास लेने वाले युवराज सिंह ने भारत के लिए आखिरी T20I इंग्लैंड के खिलाफ 2017 में खेला था, लेकिन अभी भी उनका नाम इस लिस्ट के टॉप-5 में है। युवराज सिंह को भारतीय मिडिल ऑर्डर की जान माना जाता था। T20I में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए अपने करियर में 40 छक्के जड़े।

4/6

केएल राहुल भी लिस्ट में

कभी ओपनर तो कभी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की भूमिका निभाने वाले केएल राहुल का नाम भी लिस्ट में मौजूद हैं। उन्होंने T20I में मिडिल ओवर्स में भारत के लिए 46 छक्के जड़े हैं और वह लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं।

5/6

विराट कोहली तीसरे पायदान पर

T20I में लंबे समय तक नंबर-3 का भार उठाने वाले विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने मिडिल ओवर्स में भारत के लिए 62 छक्के जड़े हैं।

6/6

रोहित शर्मा नंबर-1

जी हां, T20I क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा अभी भी इस लिस्ट में नंबर-1 पर हैं। हिटमैन के नाम से मशहूर इस बल्लेबाज ने मिडिल ओवर्स में भारत के लिए कुल 88 बार गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचाया है। सूर्यकुमार यादव उनको पछाड़ने से 4 छक्के दूर हैं।

