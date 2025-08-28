T20I में मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय; SKY-युवी नहीं ये खिलाड़ी नंबर-1

युवराज सिंह पांचवें नंबर पर

2019 में संन्यास लेने वाले युवराज सिंह ने भारत के लिए आखिरी T20I इंग्लैंड के खिलाफ 2017 में खेला था, लेकिन अभी भी उनका नाम इस लिस्ट के टॉप-5 में है। युवराज सिंह को भारतीय मिडिल ऑर्डर की जान माना जाता था। T20I में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए अपने करियर में 40 छक्के जड़े।