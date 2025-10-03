WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय, शुभमन गिल के पास नंबर-1 बनने का गोल्डन चांस

ऋषभ पंत नंबर-1

WTC के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है, जो चोट के चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हैं। पंत ने अभी तक खेले 38 मैचों में 43.34 की औसत के साथ 2731 रन बनाए हैं। शुभमन गिल उनसे भी ज्यादा पीछे नहीं है। गिल और पंत के बीच 66 रनों का ही अंतर है।