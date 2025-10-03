Top 5 Indian With Most Runs in WTC history Shubman Gill has a golden chance to become No 1 Rohit Sharma Rishabh Pant WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय, शुभमन गिल के पास नंबर-1 बनने का गोल्डन चांस
WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय, शुभमन गिल के पास नंबर-1 बनने का गोल्डन चांस

WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में कप्तान शुभमन गिल तीसरे नंबर पर हैं। उनके पास वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज में नंबर-1 बनने का मौका है। उनके आगे दो बल्लेबाज रोहित शर्मा और ऋषभ पंत हैं।

Lokesh KheraFri, 3 Oct 2025 08:17 AM
शुभमन गिल के नाम WTC में कितने रन

भारतीय कप्तान शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। उनके नाम इसी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 38 मैचों में 2665 रन हो गए हैं। वह WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।

शुभमन गिल के पास नंबर-1 बनने का गोल्डन चांस

भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास WTC में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का गोल्डन चांस है। दरअसल, उनके आगे जो दो प्लेयर हैं उनमें से एक रोहित शर्मा हैं जो रिटायर हो चुके हैं। वहीं एक ऋषभ पंत हैं जो चोट के चलते यह सीरीज नहीं खेल रहे हैं।

रोहित शर्मा नंबर-2 पर

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने WTC में खेले 40 मैचों में 41.15 की औसत के साथ 2716 रन बनाए थे। शुभमन गिल उनसे मात्र 51 रन दूर हैं।

ऋषभ पंत नंबर-1

WTC के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है, जो चोट के चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हैं। पंत ने अभी तक खेले 38 मैचों में 43.34 की औसत के साथ 2731 रन बनाए हैं। शुभमन गिल उनसे भी ज्यादा पीछे नहीं है। गिल और पंत के बीच 66 रनों का ही अंतर है।

विराट कोहली चौथे नंबर पर

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उनके नाम 46 मैचों में 2617 रन दर्ज हैं।

रवींद्र जडेजा का नाम हैरान कर देने वाला

टॉप-5 में रवींद्र जडेजा का नाम थोड़ा हैरान कर देने वाला है। इस हरफनमौला ने WTC में खेले 45 मैचों में 42.12 की औसत के साथ 2401 रन बनाए हैं। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज में भारत के उप-कप्तान हैं। इस सीरीज में उनके पास विराट कोहली के करीब पहुंचने का मौका होगा।

