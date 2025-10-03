WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय, शुभमन गिल के पास नंबर-1 बनने का गोल्डन चांस

भारतीय कप्तान शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। उनके नाम इसी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 38 मैचों में 2665 रन हो गए हैं। वह WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास WTC में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का गोल्डन चांस है। दरअसल, उनके आगे जो दो प्लेयर हैं उनमें से एक रोहित शर्मा हैं जो रिटायर हो चुके हैं। वहीं एक ऋषभ पंत हैं जो चोट के चलते यह सीरीज नहीं खेल रहे हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने WTC में खेले 40 मैचों में 41.15 की औसत के साथ 2716 रन बनाए थे। शुभमन गिल उनसे मात्र 51 रन दूर हैं।
WTC के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है, जो चोट के चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हैं। पंत ने अभी तक खेले 38 मैचों में 43.34 की औसत के साथ 2731 रन बनाए हैं। शुभमन गिल उनसे भी ज्यादा पीछे नहीं है। गिल और पंत के बीच 66 रनों का ही अंतर है।
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उनके नाम 46 मैचों में 2617 रन दर्ज हैं।
टॉप-5 में रवींद्र जडेजा का नाम थोड़ा हैरान कर देने वाला है। इस हरफनमौला ने WTC में खेले 45 मैचों में 42.12 की औसत के साथ 2401 रन बनाए हैं। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज में भारत के उप-कप्तान हैं। इस सीरीज में उनके पास विराट कोहली के करीब पहुंचने का मौका होगा।