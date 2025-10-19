इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले भारतीय, विराट कोहली नंबर-1 बनने के करीब

जहीर खान के नाम रिकॉर्ड

पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान के नाम भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड है। वह अपने करियर में कुल 43 बार 0 पर आउट हुए हैं। विराट कोहली और जहीर खान के बीच 4 डक का ही अंतर रह गया है।