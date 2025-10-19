इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले भारतीय, विराट कोहली नंबर-1 बनने के करीब

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में बिना खाता खोले आउट हो गए। यह उनके इंटरनेशनल करियर का 39वां डक है। वह सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। हालांकि उनके और नंबर-1 के बीच अब ज्यादा अंतर नहीं है।
ईशांत शर्मा ने भारत के लिए 105 टेस्ट, 80 वनडे और 14 T20I खेले हैं। अपने करियर में वह कुल 40 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। वह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।
पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान के नाम भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड है। वह अपने करियर में कुल 43 बार 0 पर आउट हुए हैं। विराट कोहली और जहीर खान के बीच 4 डक का ही अंतर रह गया है।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस लिस्ट में हैं। बुमराह अभी तक अपने करियर में 35 बार 0 पर आउट हो चुके हैं।
पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह 37 डक के साथ लिस्ट में विराट कोहली के बाद चौथे नंबर पर हैं। भज्जी ने 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 टी20 भारत के लिए खेले हैं।