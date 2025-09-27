लगातार 10 T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय; कोहली का रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा; अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर

अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। वह इस टूर्नामेंट में 300 से अधिक रन बना चुके हैं। वहीं लगातार 10 वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट पर नजर डालें तो वह विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल बचे हैं।
2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के सबसे चोटे फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले विराट कोहली ने लगातार 10 T20I पारियों में 542 रन बनाए थे, उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई भारतीय नहीं तोड़ पाया है।
सूर्यकुमार यादव के नाम भी लगातार 10 पारियों में 500 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। हालांकि उनका यह रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा तोड़ चुके हैं। सूर्या ने लगातार 10 पारियों में 518 रन बनाए थे।
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी लिस्ट में है। हिटमैन के नाम से मशूहर इस बल्लेबाज ने लगातरा 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 507 रन बनाए थे।
अभिषेक शर्मा पिछले 10 T20I पारियों में 527 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक और एक शतक जड़ा है। अभिषेक शर्मा विराट कोहली से 15 ही रन पीछे रहे हैं।
टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में केएल राहुल सबसे नीचे पांचवें पायदान पर हैं। राहुल के नाम लगातार 10 पारियों में 495 रन बनाने का रिकॉर्ड है। हालांकि अब वह भारतीय टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2022 में खेला था।