लगातार 10 T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय; कोहली का रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा; अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर

विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल बचे अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। वह इस टूर्नामेंट में 300 से अधिक रन बना चुके हैं। वहीं लगातार 10 वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट पर नजर डालें तो वह विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल बचे हैं।