इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय ओपनर, रोहित शर्मा ने हिलाया सहवाग का सिंहासन

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 15787 रन हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित ने सीरीज में कुल 201 रन जोड़े। वह प्लेयर ऑफ सीरीज चुने गए। 'हिटमैन' की तीसरे मैच में शतकीय पारी (नाबाद 121) की बदौलत भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंदा। उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी जीता।