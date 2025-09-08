T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले टॉप 5 भारतीय, बुमराह के नाम हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने का हैरतअंगेज रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अभी तक 70 मुकाबले खेले हैं और 12 मेडन ओवर किए हैं। धाकड़ तेज गेंदबाज बुमराह अब टी20 एशिया कप 2025 में एक्शन में नजर में आएंगी, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही।