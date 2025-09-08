TOP 5 Indian Bowlers With Most Maiden Overs in T20I Cricket Jasprit Bumrah holds a Stunning record T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले टॉप 5 भारतीय, बुमराह के नाम हैरतअंगेज रिकॉर्ड
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले टॉप 5 भारतीय, बुमराह के नाम हैरतअंगेज रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर डालना गेंदबाज के लिए काफी मुश्किल होता है। जब गेंदबाज कोई रन दिए बगैर लगातार छह गेंदें फेंकता है तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है। जानिए, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले टॉप 5 भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में कौन-कौन है?

Md.Akram Mon, 8 Sep 2025 08:52 PM
1/5

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने का हैरतअंगेज रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अभी तक 70 मुकाबले खेले हैं और 12 मेडन ओवर किए हैं। धाकड़ तेज गेंदबाज बुमराह अब टी20 एशिया कप 2025 में एक्शन में नजर में आएंगी, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही।

2/5

भुवनेश्वर कुमार

लिस्ट में दूसरे नंबर पर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। भुवी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 मेडन ओवर डाले हैं। वह भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 87 मुकाबले खेले हैं। वह भारत के लिए आखिरी बार नवंबर 2022 में खेले थे।

3/5

हरभजन सिंह

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 मेडन ओवर फेंके। उन्होंने इस फॉर्मेट में 28 मैच खेले। हरभजन साल 2016 में नीले रंग की जर्सी में आखिरी बार नजर आए थे।

4/5

रविंद्र जडेजा

अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 74 मैच खेलने के बाद चार मेडन ओवर किए। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

5/5

हार्दिक पांड्या

स्टार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी अब तक T20I में सिर्फ चार मेडन ओवर डाले हैं। वह इस फॉर्मेट में 114 मैच खेल चुके हैं। पांड्या यूएई में एशिया कप में दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे।

