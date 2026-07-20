ODI में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय बैटर, विराट कोहली से कितना पीछे हैं रोहित शर्मा?

विराट कोहली

भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर विराट कोहली का नाम है। उनके बल्ले से अब तक 54 शतक इस फॉर्मेट में निकले हैं। वे भारत के ही नहीं बल्कि ODI में दुनिया के सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।