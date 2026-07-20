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ODI में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीय बैटर, विराट कोहली से कितना पीछे हैं रोहित शर्मा?

लॉर्ड्स के मैदान में रोहित शर्मा ने एक और शतक जड़ दिया। वनडे क्रिकेट में अब उनके 34 शतक हो गए हैं। इस फॉर्मेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

Vimlesh Kumar BhurtiyaJul 20, 2026 08:08 pm IST
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वनडे में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारतीय बैटर

लॉर्ड्स के मैदान में रोहित शर्मा ने एक और शतक जड़ दिया। वनडे क्रिकेट में अब उनके 34 शतक हो गए हैं। इस फॉर्मेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

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विराट कोहली

भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर विराट कोहली का नाम है। उनके बल्ले से अब तक 54 शतक इस फॉर्मेट में निकले हैं। वे भारत के ही नहीं बल्कि ODI में दुनिया के सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।

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सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर 49 शतकों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। वे भी भारत के अलावा पूरी दुनिया में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।

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रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 34 शतक जड़े हैं। वे विराट कोहली से शतकों के मामले में बहुत पीछे हैं। रोहित और विराट के बीच 20 शतकों का अंतर है।

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सौरव गांगुली

वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने के मामले में सौरव गांगुली चौथे स्थान पर हैं। उनके नाम कुल 22 शतक हैं।

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शिखर धवन

17 शतकों के साथ शिखर धवन इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 2010 से 2022 तक वनडे क्रिकेट में भारत की सेवा की।

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