Hindi NewsफोटोखेलSA के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय, कोहली-रोहित से ऊपर ये 3 दिग्गज

SA के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय, कोहली-रोहित से ऊपर ये 3 दिग्गज

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। इससे पहले आईए एक नजर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 भारतीयों पर डालते हैं। मौजूदा स्क्वॉड का इस लिस्ट में कोई खिलाड़ी नहीं है।

Lokesh KheraTue, 11 Nov 2025 12:57 PM
1/6

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका

2/6

सचिन तेंदुलकर नंबर-1

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले भारतीय सचिन तेंदुलकर हैं। मास्टर ब्लास्टर ने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले 25 टेस्ट मैचों की 45 पारियों में 7 शतक जड़े हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 42.46 की औसत के साथ 1741 रन बनाए।

3/6

वीरेंद्र सहवाग दूसरे नंबर पर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीयों की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 15 मैचों की 26 पारियों में 5 बार शतक जड़े।

4/6

मोहम्मद अजहरुद्दीन

पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन इस लिस्ट में 4 शतक के साथ तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 ही मैच खेले, मगर उनका प्रदर्शन दमदार रहा।

5/6

रोहित शर्मा और विराट कोहली

विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-3 शतक दर्ज है, मगर वह रिटायर हो चुके हैं। उनके अलावा अजिंक्य रहाणे ने भी इस टीम के खिलाफ 3 सेंचुरी जड़ी है, मगर वह भी स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।

6/6

केएल राहुल

मौजूदा स्क्वॉड की बात करें तो, सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 7 मैचों में 2 शतक के साथ लिस्ट में 7वें पायदान पर है। अगर वह दो मैच की इस सीरीज में 1 शतक जड़ते हैं तो वह रोहित-कोहली की बराबरी कर लेंगे, वहीं दो शतक जड़ते ही वह अजहरुद्दीन के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।

