SA के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय, कोहली-रोहित से ऊपर ये 3 दिग्गज

केएल राहुल

मौजूदा स्क्वॉड की बात करें तो, सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 7 मैचों में 2 शतक के साथ लिस्ट में 7वें पायदान पर है। अगर वह दो मैच की इस सीरीज में 1 शतक जड़ते हैं तो वह रोहित-कोहली की बराबरी कर लेंगे, वहीं दो शतक जड़ते ही वह अजहरुद्दीन के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।