जब टीम इंडिया की अटक गई सांसें, जानिए अमेरिका मैच की 5 बड़ी बातें; सूर्या का जवाब नहीं

सूर्यकुमार यादव का जवाब नहीं

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने संकट के समय 49 गेंदों में 10 चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन बनाए। 13वें ओवर में भारत का स्कोर छह विकेट पर 77 रन हो गया था और टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। हालांकि, सूर्यकुमार ने अकेले दम पर पारी को संभाला और भारत को 161/9 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने अमेरिका को 29 रनों से धूल चटाकर टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया।