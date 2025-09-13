T20I क्रिकेट के इतिहास में बने टॉप-5 सबसे बड़े स्कोर, इंग्लैंड के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारत दूसरे नंबर पर

300 रन बनाने वाली पहली टीम थी नेपाल

T20I क्रिकेट के इतिहास में 300 रनों का जादुई आंकड़ा छूने वाली पहली टीम नेपाल की थी। नेपाल ने यह कारनामा मंगोलिया के खिलाफ एशियन गेम्स के दौरान किया था। 20 ओवर में टीम ने 314 रन बनाए थे और मंगोलिया को 41 रनों पर समेट दिया था।