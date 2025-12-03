भारत के खिलाफ वनडे में 5 हाईएस्ट टारगेट चेज, अफ्रीका ने की ऑस्ट्रेलिया की बराबरी

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने हाल ही में रायपुर में भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करके इतिहास रच दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 359 रन बनाए। इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बाद भी भारतीय गेंदबाज इस टोटल का डिफेंड नहीं कर सके। अफ्रीका ने 49.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 359 रन बनाकर ये मैच अपने नाम किया।