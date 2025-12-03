भारत के खिलाफ वनडे में 5 हाईएस्ट टारगेट चेज, अफ्रीका ने की ऑस्ट्रेलिया की बराबरी

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने हाल ही में रायपुर में भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करके इतिहास रच दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 359 रन बनाए। इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बाद भी भारतीय गेंदबाज इस टोटल का डिफेंड नहीं कर सके। अफ्रीका ने 49.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 359 रन बनाकर ये मैच अपने नाम किया।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के नाम भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए जीत हासिल करने का रिकॉर्ड था। ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में मोहाली में 359 रनों के लक्ष्य का हासिल कर लिया था। इस मैच में भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 358 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 47.5 ओवर में 6 विकेट पर 359 रन बनाकर मैच अपने नाम किया था।
न्यूजीलैंड की टीम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ हैमिल्टन में 2020 में 348 रनों के लक्ष्य का हासिल करके बड़ा कारनामा करके दिखाया था। इस मैच में भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 347 रन बनाए थे, इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 48.1 ओवर में ही 6 विकेट पर 348 रन बनाकर मैच अपने नाम किया था।
इंग्लैंड की टीम ने 2021 में पुणे में भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल करने का कारनामा किया था। भारत ने मुकाबले में 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 336 रन बनाए थे, इसके जवाब में इंग्लैंड ने 43.3 ओवर में ही 4 विकेट पर 337 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम दर्ज कर लिया था।
श्रीलंका की टीम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। श्रीलंका ने 2017 में भारत के खिलाफ 322 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 321 रन बनाए, इसके जवाब में श्रीलंका ने 48.4 ओवर में 3 विकेट पर 322 रन बनाकर मैच जीता।