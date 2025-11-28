IND vs SA वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन; विराट कोहली तोड़ेंगे कैलिस का रिकॉर्ड, सचिन से बादशाहत छीनना मुश्किल

टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बार फिर फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। 3 मैच की इस सीरीज के दौरान कोहली के निशाने पर जैक कैलिस का रिकॉर्ड होगा। यह रिकॉर्ड है IND vs SA वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का। कोहली फिलहाल 29 पारियों में 1504 रनों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।
IND vs SA वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला जैक कैलिस 1535 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। विराट कोहली 32 रन बनाते ही इस लिस्ट में उन्हें पछाड़कर दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे।
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज गैरी कर्स्टन ने भी अपने समय में भारत के खिलाफ खूब रन बनाए हैं। वह अभी भी 1377 रनों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। कर्स्टन के बल्ले से यह रन 62.59 की औसत के साथ निकले।
मिस्टर 360 के नाम से मशहूर एबी डी विलियर्स 1357 रनों के साथ लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। उनके बल्ले से यह रन 32 पारियों में 48.46 की औसत और 111.13 के स्ट्राइक रेट के साथ निकले।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम IND vs SA वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2001 रन बनाए हैं। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच 497 रनों का अंतर है। इस सीरीज में तो विराट कोहली सचिन से बादशाहत नहीं छीन पाएंगे।