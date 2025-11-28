IND vs SA वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन; विराट कोहली तोड़ेंगे कैलिस का रिकॉर्ड, सचिन से बादशाहत छीनना मुश्किल

विराट कोहली

टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बार फिर फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। 3 मैच की इस सीरीज के दौरान कोहली के निशाने पर जैक कैलिस का रिकॉर्ड होगा। यह रिकॉर्ड है IND vs SA वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का। कोहली फिलहाल 29 पारियों में 1504 रनों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।