एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सचिन हैं फिसड्डी; नंबर-1 चौंकाएगा

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एशिया कप में कुल 1171 रन बनाए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के वनडे प्रारूप में 16 मैचों में 742 रन जोड़े, जिसमें 61.83 का के औसत है। कोहली ने टी20 प्रारूप में 10 मैचों में 85.80 के औसत से 429 रन जुटाए। बता दें कि कोहली और रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।