एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सचिन हैं फिसड्डी; नंबर-1 चौंकाएगा

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा। चलिए, आपको एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं। लिस्ट में सचिन तेंदुलकर फिसड्डी हैं। वहीं, नंबर-1 आपको चौंकाएगा।

Md.Akram Wed, 13 Aug 2025 04:01 PM
सनथ जयसूर्या

एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सनथ जयसूर्या के नाम दर्ज है। श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज जयसूर्या ने टूर्नामेंट में 25 मैचों में 1220 रन बनाए। उनका औसत 53.04 का रहा। वह 1990 से 2008 तक एशिया कप में खेले।

रोहित शर्मा

फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने टूर्नामेंट कुल 1210 रन जोड़े हैं। उन्होंने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 28 मैचों में 46.95 के औसत से 939 जबकि टी20 फॉर्मेट में 9 मुकाबलों में 30.11 के औसत से 271 रन जुटाए। टूर्नामेंट साल 2016 में पहली बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था।

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एशिया कप में कुल 1171 रन बनाए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के वनडे प्रारूप में 16 मैचों में 742 रन जोड़े, जिसमें 61.83 का के औसत है। कोहली ने टी20 प्रारूप में 10 मैचों में 85.80 के औसत से 429 रन जुटाए। बता दें कि कोहली और रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

कुमार संगकारा

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा ने 24 मैचों में 1075 रन बटोरे। संगकारा का औसत 48.86 का रहा। वह एशिया कप में 2004 से 2014 तक खेले।

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर फिसड्डी हैं। वह 971 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। उनका 51.10 का औसत है। सचिन ने एशिया कप में 1990 से 2012 तक 23 मुकाबले खेले।

