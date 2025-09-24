Top 5 Highest run and wicket takers in Asia Cup 2025 Abhishek Sharma and Kuldeep Yadav No 1 This Name Surprise You एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले खिलाड़ी; अभिषेक-कुलदीप टॉप पर, ये नाम कर देगा हैरान
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में अभिषेक शर्मा तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में कुलदीप यादव टॉप पर हैं। इनके अलावा कोई भारतीय टॉप-5 में नहीं है।

Lokesh KheraWed, 24 Sep 2025 11:23 AM
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले खिलाड़ी

एशिया कप 2025 का रोमांच अपने चर्म पर है, टूर्नामेंट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। ऐसे में हम आपको अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन दोनों ही डिपार्टमेंट में भारतीय खिलाड़ी पहले पायदान पर हैं।

कुलदीप यादव नंबर-1 गेंदबाज

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में कुलदीप यादव टॉप पर हैं। इस चाइनामैन गेंदबाज ने अभी तक खेले 4 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं।

अभिषेक शर्मा नंबर-1 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में पहले नंबर पर चल रहे हैं। अभी तक खेले 4 मैचों में उनके बल्ले से 208.43 के स्ट्राइक रेट और 43.25 की औसत के साथ 173 रन निकले हैं।

पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी लिस्ट में

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 156 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। वहीं सैम अयूब 6 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं।

वानिंदु हसरंगा समेत तीन बांग्लादेशी शामिल

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में वानिंदु हसरंगा 7 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर हैं। वहीं पाथुम निसानका और कुसल मेंडिस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में क्रमश: तीसरे और पांचवें पायदान पर हैं। निसानका ने 154 तो मेंडिस ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 122 रन बनाए हैं।

बांग्लादेश के भी दो खिलाड़ी

127 रनों के साथ तौहीद हृदॉय और 7 विकेट के साथ मुस्तफिजुर रहमान क्रमश: सबसे ज्यादा रन और विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं।

जुनैद सिद्दीकी का नाम हैरान करने वाला

यूएई के जुनैद सिद्दीकी का नाम इस लिस्ट में हैरान कर देने वाला है। उनकी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, मगर तीन मैचों में वह 9 विकेट लेकर अभी भी सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।

