एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले खिलाड़ी; अभिषेक-कुलदीप टॉप पर, ये नाम कर देगा हैरान

वानिंदु हसरंगा समेत तीन बांग्लादेशी शामिल

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में वानिंदु हसरंगा 7 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर हैं। वहीं पाथुम निसानका और कुसल मेंडिस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में क्रमश: तीसरे और पांचवें पायदान पर हैं। निसानका ने 154 तो मेंडिस ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 122 रन बनाए हैं।