IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 भारतीय, अभिषेक शर्मा नया इतिहास रचने से बाल-बाल चूके

अभिषेक शर्मा

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को आईपीएल 2026 में कमाल की शतकीय पारी खेली। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ 68 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 10 छक्के निकले। यह उनका आईपीएल में दूसरा शतक है। हालांकि, अभिषेक नया इतिहास रचने से बाल-बाल चूक गए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज तक कोई भारतीय 150 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। अभिषेक आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय प्लेयर हैं। उन्होंने पिछले सीजन में पंजाब किंग्स के सामने 88 गेंदों में 141 रनों की पारी खेली।