भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 प्लेयर, जोस बटलर ने तोड़ा 9 साल पुराना रिकॉर्ड; लिस्ट में तीन हमवतन

जोस बटलर

इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर ने भारत के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 64 गेंदों में 131 रन बनाए। उन्होंने साउथेम्प्टन में 12 चौके और आठ छक्के ठोके। यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के विरुद्ध सबसे बड़ी पारी है। बटलर ने साथ ही T20I में बतौर विकेटकीपर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कारनामा अंजाम दिया।