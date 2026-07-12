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भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 प्लेयर, जोस बटलर ने तोड़ा 9 साल पुराना रिकॉर्ड; लिस्ट में तीन हमवतन

T20I में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में तीन हमवतन हैं। इंग्लैंड के जोस बटलर ने नया इतिहास रचा है। उन्होंने साउथेम्प्टन के मैदान पर तूफानी शतक जमाया।

Md.Akram Jul 12, 2026 04:09 pm IST
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जोस बटलर

इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर ने भारत के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 64 गेंदों में 131 रन बनाए। उन्होंने साउथेम्प्टन में 12 चौके और आठ छक्के ठोके। यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के विरुद्ध सबसे बड़ी पारी है। बटलर ने साथ ही T20I में बतौर विकेटकीपर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कारनामा अंजाम दिया।

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एविन लुईस

बटलर ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। लुईस ने 2017 में भारत के खिलाफ 62 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और 12 सिक्स हैं। यह मैच किंग्सटन के मैदान पर खेला गया था।

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शेन वॉटसन

लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन हैं। उन्होंने 2016 में सिडनी में भारत के खिलाफ नाबाद 124 रनों की पारी खेली थी। वॉटसन ने 71 गेंदों का सामना करने के बाद 10 चौके और 6 छक्के जमाए थे।

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ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने साल 2019 में भारत के सामने 55 गेंदों में नाबाद 113 रन जुटाए थे। उन्होंने सात चौके और 9 छक्के लगाए। यह मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर आयोजित हुआ।

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जोश इंग्लिस

फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जोश इंग्लिस हैं। उन्होंने 2023 में भारत के खिलाफ 50 गेंदों में 110 रन बटोरे थे। विशाखापट्टनम में इंग्लिस के बल्ले से 11 चौके और 8 सिक्स निकले थे।

Joss Buttler India Vs England
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