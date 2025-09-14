ये हैं पाकिस्तान को पीटने वाले टीम इंडिया के 5 हीरो, सूर्या के ‘लड़ाकों’ ने दुबई में काटा गदर

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने हाई वोल्टेज मैच में ना सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि बल्ले से भी धमाल मचाया। उन्होंने कप्तानी पारी खेली। वह 37 गेंदों में 47 रन बनाकर नाबाद रहे। सूर्या ने पांच चौके और एक छक्का मारा। उन्होंने छक्का लगाकर भारत का सात विकेट से विजयी परचम फहराया। भारत ने 15.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर जीत हासिल की। ग्रुप ए का हिस्सा भारत टूर्नामेंट में अगला मैच ओमान के विरुद्ध (19 सितंबर) खेलेगा।