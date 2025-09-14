ये हैं पाकिस्तान को पीटने वाले टीम इंडिया के 5 हीरो, सूर्या के ‘लड़ाकों’ ने दुबई में काटा गदर

कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने दुबई में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ गदर काटा। उन्होंने पाकिस्तान को निर्धारित 20 ओवरों में 127/9 के स्कोर पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। कुलदीप ने चार ओवर के स्पेल में महज 18 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। उन्होंने ओपनर साहिबजादा फरहान (44), हसन नवाज (5) और मोहम्मद नवाज (0) का शिकार किया। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया।
स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में दो महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज फखर जमां (17) को आठवें और कप्तान सलमान आगा (3) को दसवें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। फखर और साहिबजादा के बीच साझेदारी भारत का सिरदर्द बढ़ा रहा थी। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े।
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने शाहीन अफरीदी द्वारा डाले गए पहले ओवर की पहली दो गेंदों में चौका और छक्का लगाया। अभिषेक का यह अंदाज देखकर पाकिस्तानी खेमा दंग रह गया। उन्होंने तीसरे ओवर में भी शाहीन के खिलाफ चौका और छक्का मारा। उन्होंने 13 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें चार चौके और दो सिक्स शामिल हैं।
शुभभमन गिल (10) के सस्ते में आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उन्होंने धैर्य के साथ 31 गेंदों में 31 रन बनाए। उनके बल्ले से दो चौके और एक छक्का निकला। तिलक ने कप्तान सूर्यकुमार के साथ तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की पार्टनरशिप की। वह 13वें ओवर में पवेलियन लौटे। उस वक्त तक भारत ने मैच पर शिकंजा कस लिया था।
सूर्यकुमार यादव ने हाई वोल्टेज मैच में ना सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि बल्ले से भी धमाल मचाया। उन्होंने कप्तानी पारी खेली। वह 37 गेंदों में 47 रन बनाकर नाबाद रहे। सूर्या ने पांच चौके और एक छक्का मारा। उन्होंने छक्का लगाकर भारत का सात विकेट से विजयी परचम फहराया। भारत ने 15.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर जीत हासिल की। ग्रुप ए का हिस्सा भारत टूर्नामेंट में अगला मैच ओमान के विरुद्ध (19 सितंबर) खेलेगा।