T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज; अर्शदीप सिंह ने किया कमाल

अर्शदीप सिंह

भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 19 सितंबर 2025 को ओमान के खिलाफ एशिया कप के मैच में 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले गेंदबाज हैं और इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए उन्होंने 64 मैच खेले। उन्हें 8 महीने लंबे इंतजार के बाद खेलने का मौका मिला और आते ही उन्होंने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय का रिकॉर्ड बना दिया। ओमान के खिलाफ मैच में उन्होंने 1 विकेट लिए। देखने वाली बात ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं।