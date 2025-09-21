T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज; अर्शदीप सिंह ने किया कमाल

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान टॉप पर हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टी20 इंटरनेशनल विकेटों का सैकड़ा पूरा किया था। उन्होंने सिर्फ 53 मैच में ये उपलब्धि हासिल की।
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नेपाल के संदीप लमिछाने हैं। उन्होंने 16 जून 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ये कारनामा किया था। वो उनका 54वीं टी20 इंटरनेशनल मैच था।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के गेंदबाज वानिंदु हसरंगा हैं। उन्होंने 19 फरवरी 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की। वो उनका 63वां मैच था।
भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 19 सितंबर 2025 को ओमान के खिलाफ एशिया कप के मैच में 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले गेंदबाज हैं और इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए उन्होंने 64 मैच खेले। उन्हें 8 महीने लंबे इंतजार के बाद खेलने का मौका मिला और आते ही उन्होंने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय का रिकॉर्ड बना दिया। ओमान के खिलाफ मैच में उन्होंने 1 विकेट लिए। देखने वाली बात ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं।
लिस्ट में पांचवें नंबर पर बहरीन के गेंदबाज रिजवान बट हैं। उन्होंने 12 जुलाई 2025 को मलावी के खिलाफ मैच में 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का कारनामा किया। वो उनका 66वां T20I था।