T20 में भारत के लिए सबसे तेज टॉप-5 शतक जड़ने वाले प्लेयर्स; अभिषेक शर्मा ने की ऋषभ पंत की बराबरी

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बंगाल के खिलाफ 32 गेंदों पर शतक ठोका। यह अभिषेक और भारत के लिए टी20 में ठोका गया दूसरा सबसे तेज शतक है। अभिषेक पिछले साल इसी टूर्नामेंट में 28 गेंदों पर शतक लगा चुके हैं। वह लिस्ट में उर्विल पटेल के साथ नंबर-1 पर संयुक्त रूप के साथ मौजूद हैं।