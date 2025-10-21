ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज वनडे सेंचुरी ठोकने वाले 5 प्लेयर, कोहली का करिश्मा आज भी बरकरार

विराट कोहली

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी ठोकने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली ने 2013 में जयपुर के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के सामने 52 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए थे। उन्होंने आठ चौके और सात छक्के लगाए। कोहली का यह रिकॉर्ड 12 सालों से बरकरार है। वह 2013 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 61 गेंदों में भी सेंचुरी लगा चुके हैं। कोहली फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने हैं।