भारत के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, गुरबाज ने किया कमाल मगर पाकिस्तानी का रिकॉर्ड नहीं टूटा

रहमानुल्लाह गुरबाज

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने शनिवार (13 जून) को भारत के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने धर्मशाला के मैदान पर 51 गेंदों में 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 102 रन जुटाए। उन्होंने 48 गेंदों में शतक पूरा किया। वह अफगानिस्तान की ओर से वनडे में सबसे तेज सेंचुरी जमाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। भारत ने धर्शमाला वनडे में 195 का टारगेट चेज करते हुए सात विकेट से जीत दर्ज की।