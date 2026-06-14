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भारत के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर, गुरबाज ने किया कमाल मगर पाकिस्तानी का रिकॉर्ड नहीं टूटा

वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में पाकिस्तानी से लेकर अफगानी तक हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली मगर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए।

Md.Akram Jun 14, 2026 06:36 pm IST
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शाहिद अफरीदी

भारत के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है। अफरीदी ने साल 2005 में कानपुर में 45 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की थी। उन्होंने 46 गेंदों में कुल 102 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे।

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रहमानुल्लाह गुरबाज

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने शनिवार (13 जून) को भारत के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने धर्मशाला के मैदान पर 51 गेंदों में 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 102 रन जुटाए। उन्होंने 48 गेंदों में शतक पूरा किया। वह अफगानिस्तान की ओर से वनडे में सबसे तेज सेंचुरी जमाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। भारत ने धर्शमाला वनडे में 195 का टारगेट चेज करते हुए सात विकेट से जीत दर्ज की।

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जेम्स फॉकनर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने 2013 में बेंगलुरु में भारतीय टीम के विरुद्ध 57 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने 73 गेंदों में 11 चौकों और 6 सिक्स की मदद से 116 रन बटोरे थे।

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एबी डिविलियर्स

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने 2015 में भारत के सामने 57 गेदों में शतक जड़ा। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए वनडे मैच में 61 गेंदों में 119 रन जुटाए थे, जिसमें तीन चौके और 11 छक्के हैं।

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माइकल ब्रेसवेल

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर माइकल ब्रेसवेल ने भी टीम इंडिया के सामने 57 गेंदों में सेंचुरी जमाई। उन्होंने ऐसा 2023 में हैदराबाद के मैदान पर किया था। ब्रेसवेल ने 78 गेंदों में 12 चौकों और 10 छक्कों की बदौलत 140 रनों की पारी खेली।

India Vs Afghanistan Shahid Afridi
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