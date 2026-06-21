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लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया कीर्तिमान

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में दो श्रीलंकाई हैं। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने नया कीर्तिमान रच डाला है। उन्होंने 21 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया।

Md.Akram Jun 21, 2026 04:14 pm IST
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वैभव सूर्यवंशी

इंडिया ए का हिस्सा वैभव सूर्यवंशी ने रविवार को वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में तूफानी बल्लेबाजी की। 15 साल के ओपनर ने श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के ठोके। उन्होंने 11 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी है।

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कौशल्य वीररत्ने

वैभव सूर्यवंशी ने कौशल्य वीररत्ने का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। श्रीलंका के वीररत्ने ने 2005 में रागामा क्रिकेट क्लब की ओर से 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने यह कारनामा कुरुनेगला युवा क्रिकेट क्लब के खिलाफ किया।

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थिसारा परेरा

लिस्ट में तीसरे नंबर पर थिसारा परेरा हैं। उन्होंने 2020 में श्रीलंका आर्मी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 13 गेंदों में फिफ्टी जमाई थी। उन्होंने ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब के सामने ऐसा किया था।

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रोरी क्लेनवेल्ट

साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज रोरी क्लेनवेल्ट ने 2010 में क्वाजुलू नेटल के विरुद्ध 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। वह तब वेस्टर्न प्रोविंस की ओर से खेले थे।

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सलमान बट

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज सलमान बट संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने लाहौर ईगल्स की तरफ से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिसाफ 15 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी। एजे हॉलिओके, परवेज हुसैन और एसएन खान ने भी 15-15 गेंदों में अर्धशतक जमाया।

Vaibhav Suryavanshi India Vs Sri Lanka
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