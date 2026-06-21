लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया कीर्तिमान

वैभव सूर्यवंशी

इंडिया ए का हिस्सा वैभव सूर्यवंशी ने रविवार को वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में तूफानी बल्लेबाजी की। 15 साल के ओपनर ने श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के ठोके। उन्होंने 11 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी है।