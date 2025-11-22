टेस्ट इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले टॉप 5 क्रिकेटर, ट्रैविस हेड ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने का रिकॉर्ड ब्रेंडन मैकुलम के नाम दर्ज है। न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज मैकुलम ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों में सैकड़ा पूरा किया था। मैकुलम ने यह कमाल क्राइस्टचर्च के मैदान पर किया।
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज विवियन रिचर्ड्स और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। रिचर्ड्स ने 1986 में इंग्लैंड के सामने 56 गेंदों में शतक लगाया। वहीं, मिस्बाह ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 56 गेंदों में सेंचुरी जमाई।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 57 गेंदों में शतक बनाया। उन्होंने साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ के मैदान पर आयोजित टेस्ट में ऐसा किया।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जैक ग्रेगरी ने 67 गेंदों में शतक लगाया। उन्होंने यह कमाल 1921 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जोहानसबर्ग के मैदान पर किया।
लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शनिवार (22 नवंबर 2025) को पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट में 69 गेंदों में सेंचुरी ठोकी। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गेल ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 70 गेंदों में शतक मारा था। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल (2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर (2012 में भारत के खिलाफ) भी 69-69 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। हेड ने पर्थ में 83 गेंदों में 123 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और चार छक्के शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने महज दो दिन में पर्थ टेस्ट जीत लिया।