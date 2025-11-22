टेस्ट इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले टॉप 5 क्रिकेटर, ट्रैविस हेड ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

ट्रैविस हेड

लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शनिवार (22 नवंबर 2025) को पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट में 69 गेंदों में सेंचुरी ठोकी। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गेल ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 70 गेंदों में शतक मारा था। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल (2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर (2012 में भारत के खिलाफ) भी 69-69 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। हेड ने पर्थ में 83 गेंदों में 123 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और चार छक्के शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने महज दो दिन में पर्थ टेस्ट जीत लिया।