T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, हैरी ब्रूक ने तोड़ा अपने कोच का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक सेंचुरी लगाई। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर्स की लिस्ट में ब्रूक भी शामिल हो गए हैं। 

Md.Akram Feb 25, 2026 12:51 pm IST
1/5

क्रिस गेल

क्रिस गेल के नाम T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गेल ने 2016 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के सामने 47 गेंदों में शतक जमाया था। वह 2007 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 गेंदों में सेंचुरी मार चुके हैं।

2/5

हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड मैच में 50 गेंदों में सेंचुरी लगाई। उनकी पारी के दम पर इंग्लैंड ने 165 रनों का टारगेट चेज किया और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी जड़ने वाले पहले कप्तान हैं।

3/5

ब्रेंडन मैकुलम

ब्रूक ने न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और इंग्लैंड के मौजूदा हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैकुलम ने 2012 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के विरुद्ध 51 गेंदों में शतक बनाया था।

4/5

राइली रोसो

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज राइली रोसो ने 2022 में आयोजित टूर्नामेंट में 52 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी। उन्होंने यह कारनामा बांग्लादेश के खिलाफ अंजाम दिया था।

5/5

पथुम निसानका

श्रीलंका के पथुम निसानका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के निरुद्ध 52 गेंदों में शतक लगाने का कमाल किया। वह 100 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। सह-मेजबान श्रीलंका ने 182 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया था।

Harry Brook T20 World Cup T20 World Cup 2026
