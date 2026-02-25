T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, हैरी ब्रूक ने तोड़ा अपने कोच का रिकॉर्ड

हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड मैच में 50 गेंदों में सेंचुरी लगाई। उनकी पारी के दम पर इंग्लैंड ने 165 रनों का टारगेट चेज किया और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी जड़ने वाले पहले कप्तान हैं।