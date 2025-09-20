महिला वनडे में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाली टॉप 5 प्लेयर, मंधाना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल चूकीं

महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड मेग लैनिंग के नाम दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लैनिंग ने साल 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ महज 45 गेंदों शतक ठोक दिया था। उन्होंने सिडनी के मैदान पर 50 गेंदों में 103 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 18 चौके और तीन सिक्स शामिल हैं।
भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने महिला वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक ठोकने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने शनिवार (20 सितंबर) को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में 50 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की। वह सिर्फ 6 गेंदों से लैनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गईं। मंधाना ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 413 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए 63 गेंदों में 125 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले।
ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी ने 57 गेंदों में शतक लगाया है। उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में आतिशी शतकीय पारी खेली। उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में 63 गेंदों में 138 रन बटोरे, जिसमें 23 चौके और एक छक्का है। यह मूनी का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।
ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिग्गज बल्लेबाज करेन रोल्टन ने भी 57 गेंदों में सेंचुरी जमाई है। उन्होंने साल 2000 में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह कारनामा किया। करेन ने लिंकन के मैदान पर 67 गेंदों में 18 चौकों के दम पर नाबाद 107 रन बनाए थे।
फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड की धाकड़ ऑलराउंडर सोफी डिवाइन हैं। सोफी ने 2018 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में 59 गेंदों में शतक मारा था। उन्होंने डबलिन के मैदान पर 61 गेंदों में 108 रनों की पारी खेली थी। सोफी ने 13 चौके ठोके और 6 सिक्स उड़ाए।