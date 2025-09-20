महिला वनडे में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाली टॉप 5 प्लेयर, मंधाना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से बाल-बाल चूकीं

स्मृति मंधाना

भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने महिला वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक ठोकने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने शनिवार (20 सितंबर) को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में 50 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की। वह सिर्फ 6 गेंदों से लैनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गईं। मंधाना ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 413 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए 63 गेंदों में 125 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले।