विल मालास्जुक ने तोड़ा वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, देखें U19 वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर

विल मालास्जुक

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज विल मालास्जुक लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने मंगलवार (20 जनवरी) को अंडर-19 वर्ल्ड कप में 55 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और पांच छक्के हैं। उन्होंने 51 गेंदो में शतक पूरा कर लिया था। यह U19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी है। वहीं, उन्होंने अंडर-19 वनडे में वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।