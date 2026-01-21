विल मालास्जुक ने तोड़ा वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, देखें U19 वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर

अंडर-19 वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के समीर मिन्हास के नाम दर्ज है। उन्होंने जनवरी 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 42 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की थी। समीर ने हरारे के मैदान पर 51 गेंदों में 114 रनों की पारी खेली, जिसमें 17 चौके और पांच छक्के हैं।
ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज विल मालास्जुक लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने मंगलवार (20 जनवरी) को अंडर-19 वर्ल्ड कप में 55 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और पांच छक्के हैं। उन्होंने 51 गेंदो में शतक पूरा कर लिया था। यह U19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी है। वहीं, उन्होंने अंडर-19 वनडे में वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
भारत के वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वनडे में 52 गेंदों में शतक ठोक चुके हैं। उन्होंने यह कारनामा जुलाई 2025 में इंदौरे पर अंजाम दिया था। उन्होंने 78 गेंदों 143 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 13 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। 14 वर्षीय सुर्यवंशी यूथ वनडे में 56 गेंद (यूएई के विरुद्ध) और 63 गेंद (साउथ अफ्रीका के खिलाफ) में भी सेंचुरी लगा चुके हैं।
पाकिस्तान के कासिम अकरम ने 63 गेंदों में शतक जमाया है। उन्होंने साल 2022 में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने ऐसा किया था। विल मालास्जुक से पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड कासिम के खाते में था।
फेहिस्त में पांचवे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के जेडन ड्रेपर हैं। उन्होंने सितंबर 2025 में भारत की अंडर-19 टीम के विरुद्ध 65 गेंदों में सेंचुरी ठोकी थी। उन्होंने यह कमाल क्वींसलैंड के इयान हीली ओवल में किया था।