ये हैं पर्थ वनडे में टीम इंडिया की हार के 5 'गुनहगार', विराट कोहली ने तो दिल ही तोड़ डाला

सात महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले रोहित शर्मा फुस्स रहे। उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज 14 गेंदों में 8 रन बनाए, जिसमें एक चौका है। 'हिटमैन' को तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने चौथे ओवर में मैट रेनशॉ के हाथों कैच लपकवाया।
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की भी वापसी अच्छी नहीं रही। उन्होंने फैंस का दिल तोड़ दिया। कोहली का पर्थ में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में 8 गें खेलने के बावजूद खाता नहीं खुला। उनका धाकड़ पेसर मिचेल स्टार्क ने सातवें ओवर में शिकार किया।
कप्तान शुभमन गिल भी फ्लॉप रहे। रोहित के साथ पारी की शुरुआत करने आए गिल 18 गेंदों में महज 10 रन ही जुटा पाए। उनके बल्ले से दो चौके निकले। गिल को नाथन एलिस ने नौवें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। यह उनका बतौर वनडे कप्तान पहला मैच था।
भारत ने 25 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद श्रेयस अय्यर से फैंस को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, अय्यर ने भी निराश किया। उन्होंने 28 गेंदों में एक चौके की मदद से 11 रन जुटाए। वह 14वें ओवर में हेजलवुड के जाल में फंसे। वहीं, भारत ने अक्षर पटेल (31) और केएल राहुल (38) की पारियों के दम पर 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए। लगातार बारिश की वजह से मैच 26-26 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें डकवर्थ लुइस पद्धति से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला।
तेज गेंदबाज हर्षित राणा के सिलेक्शन को लेकर काफी बवाल मचा था। हर्षित पहले वनडे में असरदार नहीं रहे। उन्होंने चार ओवर में 27 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 131 रनों का 21.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर चेज किया। पर्थ में सात विकेट से हारने के बाद भारत अब 23 अक्टूबर को एडिलेड में दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा।