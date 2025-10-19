ये हैं पर्थ वनडे में टीम इंडिया की हार के 5 'गुनहगार', विराट कोहली ने तो दिल ही तोड़ डाला

अय्यर ने भी किया निराश

भारत ने 25 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद श्रेयस अय्यर से फैंस को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, अय्यर ने भी निराश किया। उन्होंने 28 गेंदों में एक चौके की मदद से 11 रन जुटाए। वह 14वें ओवर में हेजलवुड के जाल में फंसे। वहीं, भारत ने अक्षर पटेल (31) और केएल राहुल (38) की पारियों के दम पर 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए। लगातार बारिश की वजह से मैच 26-26 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें डकवर्थ लुइस पद्धति से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला।