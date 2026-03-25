IPL 2026 में CSK की किस्मत बदलेंगे ये 5 धुरंधर! संजू सैमसन के कंधों पर अहम जिम्मेदारी

संजू सैमसन

सीएसके ने विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से 18 करोड़ रुपये में लिया। वह पहली बार चेन्नई की ओर से खेलेंगे। 31 वर्षीय सैमसन के कंधों पर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी होगी। वह मैच की सिचुएशन के हिसाब से गियर बदलने में माहिर है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। सैमसन 177 आईपीएल मैचों में 30.94 के औसत से 4704 रन जोड़ चुके हैं, जिसमें तीन सेंचुरी और 26 फिफ्टी हैं।