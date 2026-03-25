IPL 2026 में CSK की किस्मत बदलेंगे ये 5 धुरंधर! संजू सैमसन के कंधों पर अहम जिम्मेदारी

ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की कमान संभालेंगे। उन्हें आईपीएल 2025 में चोटिल होने के बाद बीच सीजन बाहर होना पड़ा था। सीएसके को गायकवाड़ की प्रभावसाली कप्तानी के साथ-साथ बल्ले से भी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। चेन्नई जब आखिरी बार 2021 में आईपीएल चैंपियन बनी थी, तब गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप जीती थी। वह आईपीएल में 71 मैचों में 2502 रन बना चुके हैं, जिसमें 40.35 का औसत रहा। उनके बल्ले से दो शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं।
सीएसके ने विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से 18 करोड़ रुपये में लिया। वह पहली बार चेन्नई की ओर से खेलेंगे। 31 वर्षीय सैमसन के कंधों पर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी होगी। वह मैच की सिचुएशन के हिसाब से गियर बदलने में माहिर है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। सैमसन 177 आईपीएल मैचों में 30.94 के औसत से 4704 रन जोड़ चुके हैं, जिसमें तीन सेंचुरी और 26 फिफ्टी हैं।
सैमसन के साथ 18 वर्षीय आयुष म्हात्रे के ओपनिंग करने की संभावना है। उन्होंने पिछले सीजन में ताबड़तोड़ बैटिंग से प्रभावित किया था। उन्होंने सात मैचों में 34.28 के औसत और 188.97 के स्ट्राइक रेट से 240 रन जुटाए हैं। म्हात्रे आईपीएल 2025 ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद उन्हें चोटिल गायकवाड़ की जगह सीसएक में शामिल किया गया। उनके नेतृत्व में भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम किया था।
अफगानिस्तान के युवा स्पिनर नूर अहमद पर फिर से नजरें रहेंगी। वह आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे। उन्होंने 17 की औसत और 8.16 की इकॉनमी रेट से 24 विकेट चटकाए। रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स में जाने जाने के बाद नूर फ्रेंचाइजी में लीड स्पिनर की भूमिका निभाएंगे जिसका होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम है, जो आईपीएल में सबसे ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट में से एक है।
सीएसके को ऑलराउंडर शिमव दुबे से भी काफी उम्मीद होंगे। उन्होंने 2022 में सीएसके में आने के बाद से प्रभावी प्रदर्शन किया है। 32 वर्षीय दुबे ने आईपीएल 2025 में 14 मैचों में 357 रन बटोरे थे, जिसमें 32.45 का औसत और 132.22 का स्ट्राइक रेट रहा। वह मध्य क्रम और निचले क्रम में आकर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ देते हैं। दुबे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में निचले क्रम में उपयोगी पारियां खेलकर भारत को कई मैचों में अच्छी स्थिति में पहुंचाया।