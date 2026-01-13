टीम की जीत में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले 5 क्रिकेटर, कोहली छा गए; सचिन नहीं ये दिग्गज नंबर-1

विराट कोहली छा गए

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। वह अब तक टीम की जीत में 150 बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं। उनके बल्ले से 150वां पचास प्लस स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में निकला। कोहली ने वडोदरा में 91 गेंदों में 93 रन जोड़े। उन्होंने 557 इंटरनेशनल मैचों में उतरने के बाद कुल 230 पचास प्लस स्कोर किए हैं।