ये हैं चेतेश्वर पुजारा के 5 धाकड़ रिकॉर्ड, रिटायरमेंट पर किसी में कोहली तो किसी में द्रविड़ से आगे

चेतेश्वर पुजारा पिछले 40 सालों में एक टेस्ट मैच के सभी 5 दिन बल्लेबाजी करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था। वहीं, पुजारा टेस्ट मैच के पांच दिन बैटिंग करने वाले कुल दूसरे भारतीय हैं। टेस्ट इतिहास में अब तक सिर्फ 13 खिलाड़ियों ने ही यह कारनामा किया।
पुजारा टेस्ट मैच जीत में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारती खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 36 बार जीत में पचास प्लस रन बनाए। वह इस मामले में विराट कोहली और वीवीएस लक्ष्मण से आगे हैं। दोनों 30 पचास स्कोर के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। शीर्ष पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (44 बार) हैं। उनके बाद राहुल द्रविड़ (38) का नंबर है।
पुजारा सबसे ज्यादा बार SENA टेस्ट जीत का हिस्सा रहने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। वह 11 मर्तबा भारत की SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट जीत में शामिल रहे। उनके बाद जसप्रीत बुमराह (10) हैं।
पुजारा के खाते में एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा गेंदों का सामना करने का भारतीय रिकॉर्ड है। वह इस मामले में राहुल द्रविड़ से आगे हैं। पुजारा ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 525 गेंद खेली थीं। वहीं, द्रविड़ ने 2004 में पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट मैच की एक पारी में 495 गेंदों का सामना किया।
पुजारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने कुल 18 डबल सेंचुरी जमाई। वह ओवरऑल लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन (37) के नाम दर्ज है।