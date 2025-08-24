ये हैं चेतेश्वर पुजारा के 5 धाकड़ रिकॉर्ड, रिटायरमेंट पर किसी में कोहली तो किसी में द्रविड़ से आगे

इस लिस्ट में कोहली से आगे

पुजारा टेस्ट मैच जीत में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारती खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 36 बार जीत में पचास प्लस रन बनाए। वह इस मामले में विराट कोहली और वीवीएस लक्ष्मण से आगे हैं। दोनों 30 पचास स्कोर के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। शीर्ष पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (44 बार) हैं। उनके बाद राहुल द्रविड़ (38) का नंबर है।