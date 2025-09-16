T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 कप्तान, रोहित शर्मा लिस्ट में फिसड्डी; नंबर-1 चौंकाएगा

नंबर-1 हैं बाबर आजम

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज ने 85 टी20 मैचों में टीम की अगुवाई की, जिसकी 78 पारियों में 2642 रन बनाए। उनका औसत 37.74 का रहा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर यूएई में जारी टी20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।