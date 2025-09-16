TOP 5 Captains With Most Runs in T20I Cricket Rohit Sharma at Last Spot in the list Babar Azam is Number 1 T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 कप्तान, रोहित शर्मा लिस्ट में फिसड्डी; नंबर-1 चौंकाएगा
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 कप्तान, रोहित शर्मा लिस्ट में फिसड्डी; नंबर-1 चौंकाएगा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 कप्तानों की लिस्ट में रोहित शर्मा फिसड्डी हैं। वह अब भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में नहीं खेलते। वहीं, लिस्ट में नंबर-1 प्लेयर आपको चौंकाएगा।

Md.Akram Tue, 16 Sep 2025 06:19 PM
1/5

नंबर-1 हैं बाबर आजम

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज ने 85 टी20 मैचों में टीम की अगुवाई की, जिसकी 78 पारियों में 2642 रन बनाए। उनका औसत 37.74 का रहा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर यूएई में जारी टी20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।

2/5

आरोन फिंच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन सूची में दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 76 मैचों में 2236 रन बटोरे। उनका औसत 32.41 का है। फिंच इंटनरेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।

3/5

केन विलियमसन

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने 70 पारियों में 33.64 की औसत से 2153 रन जुटाए। उन्होंने 75 टी20 मैचों में न्यूजीलैंड की बागडोर संभाली।

4/5

मुहम्मद वसीम

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कप्तान मुहम्मद वसीम अब तक 58 टी20 मैचों में 2008 रन बना चुके हैं, जिसमें 37.19 का औसत है। वह फिलहाल टी20 एशिया कप में यूएई की की बागडोर संभाल रहे हैं। उन्होंने ओमान के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतकीय पारी (69) खेली और और इसी दौरान बतौर कप्तान दो हजार रन कंप्लीट किए।

5/5

रोहित शर्मा

लिस्ट में 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा फिसड्डी हैं। उन्होंने 62 टी20 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की, जिसकी 42 पारियों में 1905 रन बनाए। उनका औसत 34.02 का रहा। रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। वह टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हो गए हैं।

