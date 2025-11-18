Hindustan Hindi News
एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप 5 कप्तान, दिग्गज जो रूट का रिकॉर्ड करेगा हैरान

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पांच टेस्ट की एशेज सीरीज शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। पहला मैच पर्थ में होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को एशेज कहा जाता है। यह प्रतिद्वंद्विता 100 साल से भी पुरानी है। जानिए, एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप 5 कप्तान कौन हैं?

Md.Akram Tue, 18 Nov 2025 03:29 PM
आर्ची मैकलारेन

एशेज इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच इंग्लैंड के आर्ची मैकलारेन ने गंवाए हैं। उन्होंने 1897 से 1909 तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 टेस्ट में इंग्लैंड की कमान संभाली और 11 में हार का मुंह देखा। उन्होंने सिर्फ चार मुकाबले जीते।

&nbsp;जो रूट

लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट हैं। रूट का एशेज में बतौर कप्तान रिकॉर्ड आपको हैरान करेगा। उन्होंने 2017 से 2022 तक 15 एशेज टेस्ट में बागडोर संभालनी और 10 मैचों में हार झेली। रूट ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से दो मुकाबले जीते।

&nbsp;माइकल एथरटन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन ने 9 एशेज टेस्ट में शिकस्त का सामना किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 1993 से 2001 तक 15 मैचों में कप्तानी की, जिसमें सिर्फ चार में बाजी मारी।

जॉनी डगलस

सूची में चौथे स्थान पर जॉनी डगलस हैं। उन्होंने 1911 से 1921 तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 टेस्ट में इंग्लैंड की कमान संभाली और 8 बार हार मिली। उन्हें केवल चार मैचों में जीत नसीब हुई।

माइकल क्लार्क

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 2011 से 2015 तक इंग्लैंड के विरुद्ध 16 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की, जिसमें सात गंवाए और सात जीते। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक ने 15 टेस्ट में से सात में हार झेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 6 टेस्ट जीते।

