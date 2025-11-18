एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप 5 कप्तान, दिग्गज जो रूट का रिकॉर्ड करेगा हैरान

माइकल क्लार्क

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 2011 से 2015 तक इंग्लैंड के विरुद्ध 16 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की, जिसमें सात गंवाए और सात जीते। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक ने 15 टेस्ट में से सात में हार झेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 6 टेस्ट जीते।