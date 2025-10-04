वनडे में सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले टॉप 5 कप्तान, रोहित शर्मा किस नंबर पर?

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। बतौर वनडे कप्तान रोहित का जीत प्रतिशत 77.27 है। उनके नेतृत्व में भारत ने 56 मैचों से 42 जीते। 38 वर्षीय रोहित की अगुवाई में भारतीय टीम जहां वनडे वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में पहुंची तो वहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। उनकी जगह शुभमन गिल भारत के नए वनडे कप्तान नियुक्त किए गए हैं।