वनडे में सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले टॉप 5 कप्तान, रोहित शर्मा किस नंबर पर?

वनडे में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने का रिकॉर्ड क्लाइव लॉयड के नाम दर्ज है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान लॉयड का जीत प्रतिशत 77.71 है। उनकी अगुवाई में वेस्टइंडीज ने 1975 से 1985 तक 84 वनडे मैचों में से 64 जीते।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। बतौर वनडे कप्तान रोहित का जीत प्रतिशत 77.27 है। उनके नेतृत्व में भारत ने 56 मैचों से 42 जीते। 38 वर्षीय रोहित की अगुवाई में भारतीय टीम जहां वनडे वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में पहुंची तो वहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। उनकी जगह शुभमन गिल भारत के नए वनडे कप्तान नियुक्त किए गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का जीत प्रतिशत 76.14 का है। उन्होंने 230 वनडे मैचों में कप्तानी करने के बाद 165 जीते। वह 2002 से 2012 तक कप्तान रहे। उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने दो बार वनडे वर्ल्ड कप जीता और चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैन्सी क्रोनिये का जीत प्रतिशत 73.70 का है। क्रोनिये ने 138 वनडे मैचों में कमान संभालने के बाद 99 जीते। वह 1994 से 2000 तक साउथ अफ्रीका के कप्तान थे।
विराट कोहली लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। कोहली का जीत प्रतिशत 70.43 का रहा। उनकी कप्तानी में भारत ने 95 वनडे मैचों में से 65 अपने नाम किए। उन्होंने 2013 से 2021 तक कमान संभाली। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित के साथ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। यह सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी।