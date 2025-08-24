एशिया कप में सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले टॉप 5 कप्तान, एमएस धोनी नहीं; ये दिग्गज नंबर-1

दिग्गज रोहित शर्मा एशिया कप इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर-1 हैं। उनका जीत का प्रतिशत 78.6 का रहा। रोहित ने टूर्नामेंट में टीम इंडिया की 15 मैचों में कप्तानी की और 11 में जीत हासिल की। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित की अगुवाई में भारत ने दो बार एशिया कप (2018, 2023) जीता। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।
श्रीलंका के दासुन शनाका का एशिया कप में बतौर कप्तान जीत प्रतिशत 75.0 का है। धाकड़ ऑलराउंडर शनाका ने टूर्नामेंट में 12 मैचों में श्रीलंकाई टीम की बागडोर संभाली और 9 जीते। उनकी कप्तानी में श्रीलंका साल 2022 में एशिया कप चैंपियन बना था।
फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी हैं। उनका एशिया कप में जीत का प्रतिशत 73.7 का रहा। धोनी ने टूर्नामेंट में 19 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और 14 में जीत हासिल की। उन्होंने कप्तान के रूप में एशिया कप सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने दो मर्तबा (2010 और 2016) एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।
पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मिस्बाह-उल-हक का बतौर कप्तान एशिया कप में जीत प्रतिशत 70.0 है। उन्होंने टूर्नामेंट में 10 मैचों में कप्तानी की। उनकी अगुवाई में पाकिस्तान ने सात मुकाबलों में जीत दर्ज की।
श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा सूची में पांचवें पायदान पर हैं। उनका एशिया कप में जीत का प्रतिशत 69.2 है। रणतुंगा ने 13 मुकाबलों में से 9 जीते। उनकी कप्तानी में श्रीलंका ने साल 1997 में एशिया कप जीता था।