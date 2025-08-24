एशिया कप में सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले टॉप 5 कप्तान, एमएस धोनी नहीं; ये दिग्गज नंबर-1

रोहित शर्मा

दिग्गज रोहित शर्मा एशिया कप इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर-1 हैं। उनका जीत का प्रतिशत 78.6 का रहा। रोहित ने टूर्नामेंट में टीम इंडिया की 15 मैचों में कप्तानी की और 11 में जीत हासिल की। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित की अगुवाई में भारत ने दो बार एशिया कप (2018, 2023) जीता। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।