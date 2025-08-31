T20I में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में

यूएई के कप्तान मोहम्मद वीसम दूसरे नंबर पर

यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम 53 मैचों में 104 छक्कों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने दो सिक्स जड़ रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर कदम बढ़ाए हैं। रोहित शर्मा और मोहम्मद वसीम मात्र दो ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने T20I में 100 से अधिक छक्के लगाए हैं। वसीम को ट्राई सीरीज में अभी कम से कम तीन और मैच खेलने हैं, वहीं इसके बाद एशिया कप भी होना है। ऐसे में वह रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड आसानी से तोड़ सकते हैं।