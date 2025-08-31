Top 5 Captains who hit most sixes in T20I Rohit Sharma world record is in danger Muhammad Waseem UAE T20I में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में
T20I में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में

Lokesh KheraSun, 31 Aug 2025 07:04 AM
1/6

रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे पड़े मोहम्मद वसीम

T20I में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। हालांकि रोहित का यह रिकॉर्ड अब खतरे में है। उनके इस रिकॉर्ड के पीछे यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं।

2/6

रोहित शर्मा नंबर-1

हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 62 T20I में भारत की कप्तानी की है, इस दौरान उन्होंने 105 छक्के जड़े हैं। यूएई के मोहम्मद वसीम उनका यह रिकॉर्ड तोड़ने से दो कदम दूर हैं।

3/6

यूएई के कप्तान मोहम्मद वीसम दूसरे नंबर पर

यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम 53 मैचों में 104 छक्कों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने दो सिक्स जड़ रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर कदम बढ़ाए हैं। रोहित शर्मा और मोहम्मद वसीम मात्र दो ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने T20I में 100 से अधिक छक्के लगाए हैं। वसीम को ट्राई सीरीज में अभी कम से कम तीन और मैच खेलने हैं, वहीं इसके बाद एशिया कप भी होना है। ऐसे में वह रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड आसानी से तोड़ सकते हैं।

4/6

इयोन मोर्गन तीसरे नंबर पर

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान 86 छक्कों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। नंबर-2 पर बैठे मोहम्मद वसीम और उनके बीच 18 छक्कों का अंतर है।

5/6

एरॉन फिंच भी टॉप-5 में

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच भी 82 छक्कों के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। फिंच के नाम T20I में सबसे बड़ी 172 रनों की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

6/6

जापानी खिलाड़ी भी लिस्ट में

जापान के कप्तान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग 79 छक्कों के साथ लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर हैं। उन्होंने 6ठे नंबर पर बैठे जोस बटलर से 10 ज्यादा छक्के जड़े हैं।

