आर अश्विन ने IPL इतिहास में डाले सबसे ज्यादा ओवर, देखें टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन गेंदबाज

दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अश्विन के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा ओवर डालने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह आईपीएल में 2009 से लेकर 2025 कुल पांच फ्रेंचाइजी के लिए खेले और 785 ओवर डाले। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाए। वह आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का हिस्सा थे।
आईपीएल में सबसे ज्यादा ओवर डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुनील नरेन हैं। वेस्टइंडीज के धाकड़ स्पिन ऑलराउंडर नरेन ने आईपीएल में 724.1 ओवर गेंदबाजी की है। उनके नाम 189 मैचों में 192 विकेट हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की ओर से खेलते हैं।
अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में 703.4 ओवर फेंके हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 190 मुकाबलों में 198 शिकार किए हैं। वह आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) खेले, जिसने पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चौथे पायदान पर हैं। वह आईपीएल में कुल 676 ओवर डाले चुके हैं। जडेजा ने 254 मैचों में 170 विकेट चटकाए हैं। वह चेन्नई सुपर किंग्स का अहम हिस्सा हैं।
पूर्व स्पिनर पीयूष चावला फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने आईपीएल में 641.4 ओवर गेंदबाजी की। चावला ने टूर्नामेंट में 192 मुकाबले खेलने के बाद 192 विकेट झटके।