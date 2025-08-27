आर अश्विन ने IPL इतिहास में डाले सबसे ज्यादा ओवर, देखें टॉप-5 लिस्ट में कौन-कौन गेंदबाज

आर अश्विन

दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अश्विन के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा ओवर डालने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह आईपीएल में 2009 से लेकर 2025 कुल पांच फ्रेंचाइजी के लिए खेले और 785 ओवर डाले। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाए। वह आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का हिस्सा थे।