IPL में सर्वाधिक नो बॉल डालने वाले टॉप-5 गेंदबाज, बुमराह के नाम है शर्मिंदा करने वाला रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह पहले स्थान पर

आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक नो गेंदें फेकने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने अब तक के अपने आईपीएल करियर में कुल 39 नो गेंदे डाली हैं, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा फेकी गई सबसे अधिक नो गेंदें हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद गेंदबाज से बुमराह बहुत आगे हैं।