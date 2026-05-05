IPL में सर्वाधिक नो बॉल डालने वाले टॉप-5 गेंदबाज, बुमराह के नाम है शर्मिंदा करने वाला रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 के 47वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तीन नो गेंदें डालीं। बुमराह के नाम पहले ही आईपीएल में सर्वाधिक नो गेंदें फेकने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है और अब उनके आंकड़े शर्मिंदा कर रहे हैं।
आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक नो गेंदें फेकने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने अब तक के अपने आईपीएल करियर में कुल 39 नो गेंदे डाली हैं, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा फेकी गई सबसे अधिक नो गेंदें हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद गेंदबाज से बुमराह बहुत आगे हैं।
आईपीएल में सर्वाधिक नो गेंदें फेकने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर उमेश यादव का नाम है। वे अब आईपीएल में एक्टिव नहीं नजर आते हैं। उन्होंने आईपीएल के इतिहास में कुल 24 नो गेंदें फेकी हैं।
इस सूची एस श्रीसंत और ईशांत शर्मा का नाम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। इन दोनों गेंदबाजों ने आईपीएल के इतिहास में कुल 23-23 नो गेंदें फेकी हैं।
सर्वाधिक नो गेंदें फेकने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर अमित मिश्रा और हर्षल पटेल संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने कुल 21-21 नो गेंदें फेंकी हैं।
आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक नो गेंद डालने वाले गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर लसिथ मलिंगा का नाम है, जिन्होंने 18 नो गेंदें फेकी हैं।