टेस्ट में सबसे ज्यादा LBW शिकार करने वाले टॉप 5 गेंदबाज, कुंबले का जवाब नहीं; लिस्ट में पाकिस्तानी भी

Top 5 Bowlers with Most LBW wickets in Test History Anil Kumble Leads The Chart Pakistan's Wasim Akram also in the list
क्रिकेट में किसी बल्लेबाज को आउट करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक लेग बिफोर विकेट यानी LBW है। एक बल्लेबाज को उस वक्त एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया जाता है, जब वह गेंद को स्टंप में जाने से रोकता है। जानिए, टेस्ट में सबसे ज्यादा एलबीडब्ल्यू शिकार करने वाले टॉप 5 गेंदबाज कौन हैं?

Md.Akram Tue, 7 Oct 2025 07:53 PM
1/5

अनिल कुंबले

भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले के नाम टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा एलबीडब्ल्यू विकेट चटकाने का रिकॉर्ड दर्ज है। कुंबले ने अपने करियर में कुल 156 एलबीडब्ल्यू शिकार किए। उन्होंने 1990 से 2008 तक 132 टेस्ट मैच खेले। वह (619) भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं।

2/5

मुथैया मुरलीधरन

लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन हैं। उन्होंने 150 एलबीडब्ल्यू विकेट हासिल किए। मुरलीधरन ने टेस्ट में सर्वाधिक शिकार (800) करने का कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने 1992 से 2010 तक 133 टेस्ट मैच खेले।

3/5

शेन वॉर्न

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 तक 145 टेस्ट खेले, जिसमें 138 एलबीडब्ल्यू विकेट अपने नाम किए। वह (708) टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वॉर्न का साल 2022 में निधन हो गया।

4/5

वसीम अकरम

पाकिस्तान के पूर्व धाकड़ तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कुल 119 एलबीडब्ल्यू विकेट लिए। उन्होंने 1985 से 2002 तक 104 टेस्ट मुकाबले खेले। वसीम ने टेस्ट करियर में 414 शिकार किए।

5/5

रविचंद्रन अश्विन

फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हैं। उन्होंने 117 एलबीडब्ल्यू विकेट अपने नाम किए। अश्विन 106 टेस्ट मैचों में कुल 537 विकेट चटकाए। उन्होंने दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया।

