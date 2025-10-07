टेस्ट में सबसे ज्यादा LBW शिकार करने वाले टॉप 5 गेंदबाज, कुंबले का जवाब नहीं; लिस्ट में पाकिस्तानी भी

अनिल कुंबले

भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले के नाम टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा एलबीडब्ल्यू विकेट चटकाने का रिकॉर्ड दर्ज है। कुंबले ने अपने करियर में कुल 156 एलबीडब्ल्यू शिकार किए। उन्होंने 1990 से 2008 तक 132 टेस्ट मैच खेले। वह (619) भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं।