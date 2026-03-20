Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले टॉप 5 गेंदबाज, मोहम्मद शमी लिस्ट में फिसड्डी

आईपीएल 2026 की 28 मार्च से शुरुआत होने जा रही है। यह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19वां सीजन है। चलिए, आपको आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में बताते हैं।

Md.Akram Mar 20, 2026 04:46 pm IST
1/5

डेल स्टेन

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का कारनामा डेल स्टेन ने किया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ पेसर स्टेन ने 2013 में आयोजित आईपीएल में 219 गेंद डॉट डाली। वह तब सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) में थे। स्टेन ने सीजन में 17 मैचों में 19 विकेट झटके।

2/5

प्रसिद्ध कृष्णा

सूची में दूसरे पायदान पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैं। उन्होंने आईपीएल 2022 में 200 डॉट बॉल फेंकी थीं। वह उस वक्त राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का हिस्से थे। उन्होंने सीजन में 17 मुकाबलों में 19 शिकार किए। कृष्णा अब गुजरात टाइटंस (जीटी) की ओर से खेलते हैं।

3/5

मिचेल जॉनसन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने आईपीएल 2013 में मुंबई इंडियंस (एमआई) की ओर से खेलते हुए 196 गेंद डॉट डाली। उन्होंने सीजन में 17 मैचों में 24 विकेट हासिल किए थे।

4/5

लसिथ मलिंगा

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा आईपीएल में सिर्फ मुंबई इंडियंस की ओर से ही खेले। उन्होंने 2011 सीजन में 195 डॉट गेंद फेंकी थीं। मलिंगा ने 16 मैचों में 28 विकेट लिए थे।

5/5

मोहम्मद शमी

लिस्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी फिसड्डी हैं। वह 193 डॉट गेंदों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। शमी ने आईपीएल 2023 में ऐसा किया था। उन्होंने सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए 17 मैचों में 28 विकेट चटकाए थे। शमी आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की ओर से एक्शन में दिखेंगे।

Mohammad Shami IPL 2026 Indian Premier League
Hindi NewsफोटोखेलIPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले टॉप 5 गेंदबाज, मोहम्मद शमी लिस्ट में फिसड्डी