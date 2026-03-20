IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले टॉप 5 गेंदबाज, मोहम्मद शमी लिस्ट में फिसड्डी

मोहम्मद शमी

लिस्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी फिसड्डी हैं। वह 193 डॉट गेंदों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। शमी ने आईपीएल 2023 में ऐसा किया था। उन्होंने सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए 17 मैचों में 28 विकेट चटकाए थे। शमी आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की ओर से एक्शन में दिखेंगे।