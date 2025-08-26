Top 5 bowlers who took 500 plus wickets in T20 cricket Rashid Khan number one and Shakib Al Hasan new member of the club T20 क्रिकेट में 500+ विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज, कौन है नंबर वन और कौन है क्लब का नया मेंबर?
T20 क्रिकेट में 500+ विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज, कौन है नंबर वन और कौन है क्लब का नया मेंबर?

T20 क्रिकेट में 500 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में कौन नंबर वन है और इस क्लब का नया मेंबर कौन है? इसके बारे में जान लीजिए। इस लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है।

Vikash GaurTue, 26 Aug 2025 11:29 AM
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में जान लीजिए। सिर्फ पांच ही गेंदबाज अब तक प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट में 500 या इससे ज्यादा विकेट निकाल पाए हैं। इस लिस्ट में राशिद खान से लेकर शाकिब अल हसन जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं।

राशिद खान का जलवा

अफगानिस्तान के स्पिनर और करामाती खान कहे जाने वाले राशिद खान टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अब तक 660 विकेट निकाले हैं। इसमें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के विकेट भी शामिल हैं।

ब्रावो एकमात्र पेसर

वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने 631 विकेट टी20 क्रिकेट में चटकाए हैं। वे टॉप 5 में एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं, जो पेस बॉलिंग करते हैं।

नरेन कर रहे शिकार पर शिकार

सुनील नरेन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने 590 विकेट अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में निकाले हैं। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर काबिज हैं।

ताहिर हैं तूफान

साउथ अफ्रीका के दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर करीब 45 साल की उम्र में भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और 554 विकेट टी20 क्रिकेट में निकाल चुके हैं। वे इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं।

शाकिब हैं नए मेंबर

बांग्लादेश के पूर्व ऑलराउंडर शाकिब अल हसन 500+ विकेट टी20 क्रिकेट में चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में नए सदस्य हैं। उन्होंने अब तक 502 विकेट निकाले हैं और वे ऐसा करने वाले पांचवें गेंदबाज हैं।

Shakib Al Hasan Rashid Khan