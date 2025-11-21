जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, मिचेल स्टार्क ने की जडेजा की बराबरी; ये भारतीय नंबर-1

मिचेल स्टार्क ने की रवींद्र जडेजा की बारबरी

मिचेल स्टार्क ने इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्यादा आउट करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में रवींद्र जडेजा की बराबरी कर ली है। स्टार्क ने यह 9वीं बार जो रूट को अपने जाल में फंसाया है।