जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, मिचेल स्टार्क ने की जडेजा की बराबरी; ये भारतीय नंबर-1

Hindi Newsफोटोखेलजो रूट को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, मिचेल स्टार्क ने की जडेजा की बराबरी; ये भारतीय नंबर-1

मिचेल स्टार्क ने एशेज 2025 के पहले टेस्ट में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट को एक बार फिर अपना शिकार बनाया। टेस्ट क्रिकेट में यह 9वां मौका है जब स्टार्क ने रूट को अपने जाल में फंसाया है।

Lokesh KheraFri, 21 Nov 2025 10:14 AM
1/5

मिचेल स्टार्क ने फिर किया जो रूट का शिकार

एशेज 2025 के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने जो रूट को एक बार फिर अपना शिकार बनाया। रूट बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।

2/5

मिचेल स्टार्क ने की रवींद्र जडेजा की बारबरी

मिचेल स्टार्क ने इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्यादा आउट करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में रवींद्र जडेजा की बराबरी कर ली है। स्टार्क ने यह 9वीं बार जो रूट को अपने जाल में फंसाया है।

3/5

जो रूट vs रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा ने भी टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को खूब परेशान किया है। उन्होंने इंग्लैंड के इस स्टार बल्लेबाज को 9 बार अपना शिकार बनाया है। स्टार्क और जडेजा अब लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं।

4/5

जोश हेजलवुड

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के चलते पहले एशेज टेस्ट से बाहर है। उनका भी रिकॉर्ड रूट के सामने बेमिसाल रहा है। वह इस इंग्लिश बल्लेबाज को 10 बार टेस्ट क्रिकेट में आउट कर चुके हैं।

5/5

पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह नंबर-1

पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्याद बार आउट किया है। इन दोनों ही गेंदबाजों ने रूट को 11-11 बार अपना शिकार बनाया है। संयुक्त रूप से कमिंस और बुमराह पहले पायदान पर हैं।

Joe Root Mitchell Starc Australia vs England