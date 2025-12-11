T20I में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज; अर्शदीप सिंह इतिहास रच बनेंगे भारत के नंबर-1 गेंदबाज

अर्शदीप सिंह पावरप्ले में अभी तक भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट चटका चुके हैं। अगर आज वह पहले 6 ओवर में एक भी विकेट चटकाते हैं तो वह भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच देंगे।
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पावरप्ले में काफी असरदार रहे हैं। उन्होंने अभी तक टी20 में पहले 6 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 58 पारियों में 46 विकेट चटकाए हैं। वह लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं।
भुवनेश्वर कुमार अर्शदीप सिंह के साथ भारत के लिए T20Is में सबसे ज्यादा 47 विकेट लेकर नंबर-1 पर मौजूद हैं। भुवी ने भारत के लिए आखिरी टी20 2022 में खेला था, उन्हें इसके बाद टीम में जगह नहीं मिली।
अर्शदीप सिंह 66 पारियों में 47 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार की बराबरी पर हैं। अगर वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और विकेट पहले 6 ओवर में चटकाते हैं तो वह इतिहास रच देंगे और पावरप्ले में भारत के सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे। बता दें, जसप्रीत बुमराह ने अभी तक पावरप्ले में 33 विकेट चटकाए हैं।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी इस लिस्ट में 55 विकेट के साथ टॉप-2 में हैं। हालांकि अर्शदीप सिंह और अफरीदी के बीच ज्यादा विकेट का अंतर रह नहीं गया है। अर्शदीप सिंह अब शाहीन अफरीदी से 8 विकेट ही दूर हैं।
न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी के नाम टी20 में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने पहले 6 ओवर में न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक 58 विकेट चटकाए हैं।