T20I में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज; अर्शदीप सिंह इतिहास रच बनेंगे भारत के नंबर-1 गेंदबाज

अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह 66 पारियों में 47 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार की बराबरी पर हैं। अगर वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और विकेट पहले 6 ओवर में चटकाते हैं तो वह इतिहास रच देंगे और पावरप्ले में भारत के सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे। बता दें, जसप्रीत बुमराह ने अभी तक पावरप्ले में 33 विकेट चटकाए हैं।